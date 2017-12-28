انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 6 ملايين برميل

الخميس, 28 كانون الأول 2017 الساعة 08:49 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 6 ملايين برميل

جهينة نيوز

كشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي، اليوم الخميس، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر كانون الأول إلى 432.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تقلصت بمقدار 1.3 مليون برميل.

وارتفع معدل استهلاك المصافي 268 ألف برميل يوميا بحسب البيانات، بحسب "رويترز".

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 3.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته "رويترز".

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 584 ألف برميل وفق البيانات.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا.


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