تحرير عدد من المختطفين كانوا محتجزين لدى المسلحين بالغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

تمكنت الجهات المعنية من تحرير العديد من المخطوفين بينهم طفلان كانت المجموعات المسلحة اختطفتهم في أوقات سابقة من مناطق مختلفة من مخيم الوافدين على أطراف الغوطة الشرقية.

وقالت سانا انه في إطار اتفاق لإخراج المختطفين والحالات الإنسانية المحتجزة لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية قام الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء امس الاربعاء بإخراج 10 مختطفين بينهم طفلان بعد أن تم إخراج 6 مختطفين اول امس في إطار الاتفاق نفسه.

وأضافت أنه تم إخلاء عدد من المرضى من داخل الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج وأن عملية تحرير المختطفين وإخلاء المرضى مازالت مستمرة.

وتحتجز المجموعات المسلحة في أوكارها بالغوطة الشرقية مئات المختطفين أغلبيتهم من الأطفال والنساء كما تحاصر آلاف المدنيين وتتخذهم دروعا بشرية وتمنعهم من المغادرة وتستولي على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي يقوم الهلال الأحمر بالتعاون مع المنظمات الدولية بإيصالها إلى الغوطة الشرقية.

وتحرص الحكومة السورية على إنجاح مهام الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الدولية في إيصال وتقديم المساعدات إلى المناطق التي تحاصرها التنظيمات الإرهابية وتحتجز المدنيين داخلها.