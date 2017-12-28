صحفي سعودي يطالب بطرد الفلسطينين و اعتبار حركتي حماس و الجهاد حركات معادية

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017 الساعة 23:35 | سياسة, عربي

صحفي سعودي يطالب بطرد الفلسطينين و اعتبار حركتي حماس و الجهاد حركات معادية

جهينة نيوز

طالب الصحفي السعودي محمد ال الشيخ الكاتب في جريدة الجزيرة السعودية بإعتبار حركة حماس و حركة الجهاد الإسلامي حركتين معاديتين, و طالب بترحيل الفلسطينيين من السعودية اذا ابدوا اي تعاطف مع هاتين الحركتين.

و كتب ال الشيخ على حسابه على تويتر " المتأسلمون الفلسطينيون يعلنون على رؤوس الأشهاد اصطفافهم مع العدو الفارسي ضدنا .. يجب اعتبار حماس و الجهاد اعداء و كل من دعمهم مالياً او تعاطف معهم من المتأسلمين السعوديين فهو خائن خيانة عظمى, و اما داعموهم من فلسطينيي المملكة فيجب ترحيلهم الى غزة و مصادرة جميع اموالهم في المملكة".

و للمفارقة فان ال الشيخ لم يكتب و لو تغريدة تعاطفاً مع القدس او رافضة لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال و لا يجرم التطبيع مع الاحتلال بل هو من كتاب التطبيع.


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