أبراج يوم الخميس 2017/12/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٢٨ كانون الاول: مشغول دائما يبتهج عندما ينتهي من مهمة او ينصرف لغيرها، مولع باداء عدة مهام بوقت واحد، يحب العمل والموسيقا، متوتر مشدود يحب إنهاء اعماله بتقنية تساعده على الحياة، كتوم احيانا يتحمل الامور الصعبة لا يحب التغيبر ويحب التملك جميل يحب الارض والزراعة صبور ينهي عمله جيدا، يستبسل، طبعه متحفظ خطواته مدروسة احتمال انفصال للمرتبطين حياة مادية متقلبة، تعطيل عن العمل او ينتقل لعمل جديد نجاح وتفوق في الاشهر القادمة، للبعض سفر وتنقل يحب ان يكون كل شيء جديد وغير مالوف، قرارات تاتي بسرعة، مشاكل قانونية اتصلات حظوظ قلب صفحات بين الشهر الرابع والخامس

الحمل: انتقل القمر إلى برج الثور وهو برج المال، بدات تشعر بالقوة وطاقتك عالية، تخوض تجربة جديدة قد تكون مساعدة وربما تصادف آذان صاغية او شيء يتعلق بالاموال، انفراجات لحل مشاكل قديمة، هدايا مكاسب اموال قادمة في الطريق

الثور: تخف وطاة شعورك بمراوحة المكان قد تصادف آذان صاغية لتعبر عن نفسك وتمارس سلطتك في كافة المجالات، تتكشف بعض الامور التي مرت في اليومين الماضيين تجد نفسك وسط ازدحام تشعر ان نهارك يمشي بشكل سهل تدعم مواقفك تستعيد حيويتك والقوة والسيطرة لك

الجوزاء: حاول الا تكون عصبيا ولا تصدق الوعود ولا تفسر الكلام الذي تسمعه أنه ضدك، بعض المعاتبة والنميمة تلاحق اعمالك بجدية، تعيش أخطاء او سوء تفاهم وتأسف لبعض الاوضاع، لا تترك نهارك يقودك إلى نقاشات واستنتاجات مزعجة، لا تستخف بقدراتك، لديك قدرة على الاقناع، لو شعرت بالعرقلة او التأجيل تستطيع مواجهة الخصوم والمنافسين بثقة بالنفس، تقلب صفحة جديدة بتصميمك على الانتصار وبما ان القمر بالثور تكون جدي جدا

السرطان: تعيد لنفسك بعض الاصدقاء يوم جيد لتسيطر على الامور وتكون بأحسن حالاتك لتواجه شيء طارئ، تضع إصبعك على الجرح وتجد العلاج الكافي والدواء عن طريق الاصدقاء، نهار جيد تكون فيه مصدر سعادة ونجاح ويقولون لولاك لم يحرزوا هذا النجاح وتقدموا، حفلة مناسبة حياة اجتماعية استغل نهارك

الأسد: ابق معتدلا وثق بحدسك لا تبالغ، قد يقودك سوء تفاهم مع احد العاكلين او الزملاء إلى توتر بالعمل، قاوم رغبتك بالسيطرة على الآخرين واحترم الاصول وانتبه لما تقول، تجد نفسك امام تحدي وباستطاعتك تجنبه، للبعض تتلقى اجوبة مناسبة على عرض وطلب، يتعلق رقمك وببرجك اليوم بترقية او مشروع، حافظ على إنجازاتك

العذراء: طاقتك عالية تمارس عملك بإتقان ومهارة، نهارك يحمل مجالات واسعة يجب ان تلتقطها حتى تحصل على نتتيجة إيجابية على صعيد عمل او سفر او اتصال او اوراق او بيع وشراء او اتفاق على مشروع له بعد خارجي، رحلة بعيدة يوم للامتحانات والدراسة، الحركة والتواصل لك

الميزان: فرصة استثنائية يجب ان تحصل عليها وهي تسهيلات لعمليات مالية او تجارية تترك بحرية تامة متخطيا العرقلات لانك تستطيع البدء من الصفر، يحتاج الامر لقوتك حتى تتلقى المال، قصة تتعلق بالتغييرات فواتير استحقاقات استشفاء مرافقة مريض

العقرب: لا تتوقع الكثير بعملك اليوم قد تجد تسوية مع شريك عاطفي او عملي، كن هادئ فالوضع دقيق لا تتورط بعلاقات شائكة، اتكل على حدسك، واذا قُدّم عرض لك لا تترك احد يؤثر عليك بالسلبية لان صراحتك جارحة اليوم، شراكة واطلب مساعدة قاسم مشترك وجسر تواصل لك

القوس: يكثر عملك وتشعر بالارهاق تكثر المسؤوليات والواجبات وتضطر ان تتخلى عن بعض الارتباطات ربما لاسباب شخصية او مالية، تحلا بالصبر قد تقلق لزيارة او تعمل لقاء لا تحاول الضغط على الامور وانجز ما تستطيع من اعمالك، انتبه لغذائك وصحتك وحافظ على هدوئك، تعمل بدلا من شخص ما وتكون في أكثر من مكان، يوم للركض

الجدي: انفراجات إيجابية لمعالجة كل مشاكلك، القمر بالثور يعطيك اوقات مذهلة بالتغيير الإيجابي قد يعود حبيب لك او ياتي متسامح وتكون قادر على عمل تسوية، تحسن من شروط حياتك، نهارك صاخب تسمع كلاما جميلا يوحي بنجاحات او اهتمام بالاولاد او المقربين تقوم بنشاط فني او ادبي، الحظ العاطفي والمالي لك استغله

الدلو: القمر في مةقع متنفار مع برجك يفرض عليك بعض التحفظ وعدم فرض وجهة نظركاو إثارة حفيظة المحيط بآرائك، مواقف وتصرفات تؤدي إلى مواجهات حضر نفسك للعرقلات، خفف من الانتقادات حتى لا تواجه الاعتراض، انتبه لمصالحك وعائلتك وبيتك

الحوت: جيد نهارك والقمر بالثور يحمل لك بعض النجارب الجديدة تخوضها بشكل متسرع، تسجل بنهارك قصة فيها حركة او فكرة يتبناها الاخرون وتلتقي باشخاص قادرين على مساعدتك، سفرة قصيرة وتطور مهم بعملك، انت أمام خيار مهم بعملك، خيارات متعددة تنقل مقابلات لقاءات اجتياز امتحانات، نهار جيد لك