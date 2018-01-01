دول الإعتدال العربي تجتمع في الاردن لأجل القدس

جهينة نيوز

أعلنت الجامعة العربية أن وزراء خارجية 6 دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سيجتمعون في الأردن الشهر المقبل لبحث قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية قوله في مؤتمر صحفي: "الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكّل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري".

و يذكر بأن السعودية و الامارات و المغرب و الاردن تعتبرهم واشنطن من دول الاعتدال لانهم معتدلون مع السياسات الامريكية و الصهيونية و لكنهم غير معتدلين مع العرب و يجمعهم التحالف العسكري ضد اليمن و شركاء بالإجرام بحق الشعب اليمني و يمولون العصابات في سورية و يقبضون على اي فلسطيني يحاول ادخال قطعه سلاح الى فلسطين.