التحالف الامريكي لن يقوم بعمليات في مناطق سيطرة الدولة السورية

جهينة نيوز

رغم ان التحالف الامريكي المزعوم هو تحالف ضد داعش و لكن اأكد قيادي في التحالف الأمريكي انه لن يقوم بعمليات عسكرية في مناطق سيطرة الدولة السورية في محاولة منه فرض أمر واقع كرسالة لمنع القوات السورية من القيام بعمليات عسكرية في مناطق سيطرته التي رسمها لنفسه بطريقة غير شرعية.

و أعلن نائب قائد التحالف الأمريكي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، فيليكس هيدني اليوم الأربعاء أن التحالف لن يقوم بعمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة في الجمهورية العربية السورية.

وقال هيدني في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من بغداد “نحن مستمرون بتجنب الصدام مع الروس، لكن لا توجد لدينا أي نية بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الآن النظام السوري”.

و يذكر أن هناك دول بدأت تنسحب من التحالف الامريكي المزعوم و منها بلجيكا و نيوزيلندا و ذلك بعد ان اعلن عن القضاء على داعش و اصبح لا مبرر لوجود هذا التحالف الغير شرعي الذي لا يستند الى اي قرار من مجلس الامن الدولي.