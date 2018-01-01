واشنطن تطالب موسكو بإعادة مراقبيها العسكريين

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها اليوم الأربعاء عن نتائج المحادثة الهاتفية التي جرت يوم الإثنين الماضي، بين وزيري الخارجية الأميركي ريسك تيلرسون والروسي سيرغي لافروف أن تيلرسون طلب من لافروف، أن تعيد روسيا مراقبيها إلى مركز الرقابة والتنسيق المشترك في دونباس.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية “تأكيدا على القلق الأميركي من تصاعد العنف شرق أوكرانيا، طلب وزير الخارجية من روسيا إعادة مراقبيها إلى مركز الرقابة والتنسيق المشترك وخفض مستوى العنف”.

و يذكر أن تخوف من إندلاع نزاع في الدونباس قد بدأ مع إعلان الادارة الامريكية عن ارسال اسلحة للنظام الاوكراني.