زلزال بقوة 5.1 يضرب جنوب شرقي إيران

جهينة نيوز:

ضرب اليوم الأربعاء، زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر جنوب شرقي إيران.

وأفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن مركز الزلزال في مدينة "هوجيدك"، التابعة لولاية كرمان، ووقع على عمق 9 كيلومترات.

ولم يصدر حتى الساعة 19.15تغ أي بيان رسمي حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

والأسبوع الماضي، وقع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر عند الحدود الإدارية بين العاصمة طهران ومحافظة البرز على بعد 3 كم من منطقة "ملارد" التابعة لطهران و7 كم من منطقة "مشكين دشت" التابعة لمحافظة البرز، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 115.