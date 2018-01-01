اعتقل في المطعم بسبب "حجم المحار"..!؟

جهينة نيوز:

إعتقل رجل من مطعم مأكولات بحرية، بسبب اتصاله مرتين بالطوارئ ليشتكي من حجم المحار الصغير الذي قدم إليه.

وأصر نيلسون أغوستو (51 عامًا)، من مدينة ستيوارت بأميركا، على طلب وجبة المحار في مطعم "كرابيز سيفود شاك" على الرغم من تنبيه الموظف له مسبقًا بأن حجمه صغير، لكنّ هذا لم يمنعه من التذمر بعد تقديم الطعام، والشكوى لإدارة المطعم، ما دفعهم لتقديم وجبة أخرى حملها معه إلى منزله، وفقًا لموقع "يو إس إيه توداي".

وقال المتحدث باسم الشرطة، بريان بوزيو، إن الرجل اتصل بالطوارئ ليقول إن حجم المحار الذي تناوله صغير جدًا، وأنه لا يود دفع ثمنه، فنصحه موظف خدمة المواطنين أن يتصل بالشرطة غير الطارئة، وأرسل له الرقم مرتين.

ولم يمض وقت طويل قبل أن يعاود أغوستو الاتصال بالطوارئ مرة أخرى، ويبلغهم بأنه حاول الاتصال بالشرطة غير الطارئة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، لأنه نسي رقم الهاتف بعد المكالمة الأولى.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 11 كانون الثاني من العام المقبل.

وقال الضابط بوزيو إن الشرطة اعتقلت الرجل، إلا أنها لم تبقه في السجن، في حين غرد مسؤولو قسم شرطة مدينة ستيوارت على حسابهم الرسمي في "تويتر": "اعتقلنا نيلسون أغوستو بتهمة إساءة استخدام مكالمات الطوارئ، والاتصال من أجل الشكوى من حجم المحار المقدم إليه في مطعم، من فضلكم دعوا مكالمات الطوارئ للحالات الطارئة".