واشنطن تزعم أنها رصدت سفن صينية تورد النفط لكوريا الديمقراطية

جهينة نيوز

أفادت صحيفة كورية جنوبية بأن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت سفن صينية تنقل النفط الى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, من البحر الغربي لكوريا.

و قالت صحيفة تشوسون ايلبو الكورية الجنوبية أن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت ناقلات نفط صينية لأكثر من ثلاثين مرة منذ شهر تشرين اول الفائت.

و نقلت الصحيفة الكورية عن مصدر حكومي كوري جنوبي قوله أن التجارة غير المشروعه بدأت بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في ايلول بقطع واردات كوريا الديمقراطية من الواردات النفطية المكررة, و قال المسؤول الكوري إذا تأكد نبأ إدخال الصين للنفط الى كوريا الديمقراطية فإن ذلك ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي.