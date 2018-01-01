واشنطن تزعم أنها رصدت سفن صينية تورد النفط لكوريا الديمقراطية

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017 الساعة 18:54 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

واشنطن تزعم أنها رصدت سفن صينية تورد النفط لكوريا الديمقراطية

جهينة نيوز

أفادت صحيفة كورية جنوبية بأن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت سفن صينية تنقل النفط الى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, من البحر الغربي لكوريا.

و قالت صحيفة تشوسون ايلبو الكورية الجنوبية أن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت ناقلات نفط صينية لأكثر من ثلاثين مرة منذ شهر تشرين اول الفائت.

و نقلت الصحيفة الكورية عن مصدر حكومي كوري جنوبي قوله أن التجارة غير المشروعه بدأت بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في ايلول بقطع واردات كوريا الديمقراطية من الواردات النفطية المكررة, و قال المسؤول الكوري إذا تأكد نبأ إدخال الصين للنفط الى كوريا الديمقراطية فإن ذلك ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي.


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  1. 1 محمود
    27/12/2017
    19:19
    أعلى مابخيلكم اركبوا
    يها الأميركيينََ!!!!! أعلى مابخيلكم اركبوا أو أعلى الخوازيق؟ الصين دفعت مليون شهيد لتحرير كوريا الشمالية من دنس الأميركيين , يو كانت الصين فقيرة

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