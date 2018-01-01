لافرينتييف: "قارب التسوية السورية" يجب أن يكون باتجاه واحد!

جهينة نيوز

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن " قارب التسوية السورية" يجب أن يكون واحدا.

وقال ألكسندر لافرينتييف، إن " قارب التسوية السورية" يجب أن يكون واحدا، وشدد على ضرورة جلوس جميع ممثلي النسيج السوري، مؤكدا "ضرورة التجذيف في اتجاه واحد لتحقيق التسوية للأزمة السورية".

وقال لافرينتييف: "في حال ظهر هناك حاجة لجهود من قبل المجتمع الدولي، نحن سنكون سعداء، لكن أهم شيء — أن تُبذل هذه الجهود في الاتجاه الصحيح".

وأضاف قائلا: " قارب التسوية السورية يجب أن يكون واحدا، ويجب أن يجلس فيه الجميع، والجميع يشارك في التجذيف في اتجاه واحد. في حال جذفنا في اتجاهات مختلفة، فسندور في مكاننا، وأكثر من ذلك سيدفعنا إلى الخلف وفقا للتيار، ولن نتمكن من الوصول إلى الشط".

وأعرب لافرينتييف عن اعتقاده بأن "المجتمع الدولي في الوقت الحالي لا ينفذ أعماله بشكل تام"، مشيرا إلى أن "بعض الأطراف تحاول شد اللحاف أكثر لجهتها ونحن مقنعون أنه ما من داع لذلك ".

وأشار مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا إلى أن موسكو لن تمارس أية ضغوطات على المشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، عند اتخاذ قراراتهم.

وأعلنت الدول الضامنة في مؤتمر أستانا أن مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري سيعقد في 29-30 يناير/ كانون الثاني.

وسيعقد اجتماع تحضيري خاص في الفترة من 19 إلى 20 يناير/ كانون الثاني.

سبوتنيك