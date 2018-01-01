دولة عربية تصف إيران بأنها "شيء مؤقت" من هي!؟

جهينة نيوز

انتقد وزير خارجية دولة عربية، إيران، واصفا إياها بـ"الشيء المؤقت".

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مساء امس الثلاثاء، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيئ مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيئ مؤقت".

وأضاف آل خليفة "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين".

وتابع الوزير البحريني في تغريدة أخرى: "إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد".

​وكانت إيران ردت، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، على تصريحات الوزير البحريني، قائلا: "أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلموا بشأن إيران الشامخة، ذات التاريخ والحضارة العريقة والماجدة".