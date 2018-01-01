9 وحدات إضافية لخدمة الإنترنت و 26 ألف رقم هاتفي جديد في ريف دمشق

جهينة نيوز

نفذ فرع اتصالات ريف دمشق عدداً من المشاريع المهمة في مختلف المناطق من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين.

وبيّن المهندس جمال القالش مدير الاتصالات بالمحافظة أن من جملة المشاريع، إجراء توسعات في الشبكة الهاتفية الأرضية في 12 مركزاً هاتفياً، وذلك في كل من مقسم جرمانا وصحنايا والطيبة وضاحية قدسيا وعسال الورد وديرعطية وجبعدين والقطيفة والنبك وقرية الباسل بعدرا الصناعية والغزلانية والسكة، إضافة للعمل على وضع 7 مقاسم حديثة في الخدمة، وذلك في كل من أشرفية صحنايا ومعضمية القلمون والقسطل وجرمانا وجديدة عرطوز والضمير ودير عطية.‏

وأشار القالش إلى أن الورشات الفنية التابعة للفرع تنفذ حالياً تركيب التجهيزات الخاصة لـ 4 مقاسم في كل من عرطوز وضاحية قدسيا والطيبة والحسينية، موضحاً أن عدد مشتركي تلك المقاسم بلغ ما يقارب 45 ألف مشترك وبسعة تزيد على 60 ألف مشترك، لافتاً إلى أن الفرع بهدف تلبية طلبات المشتركين الجدد في خدمات الانترنت عمل على إضافة 9 وحدات، وتلك التجهيزات تغذي وحدات النفاذ الضوئية وتزيد من عدد مشتركي الانترنت، منوهاً بأن الوحدات الجديدة تم تركيبها في كل من دير مقرن وأشرفية الوادي ومساكن الديماس العسكرية.‏

كما أكد القالش أن الخطة التي تم رصدها الفرع لهذا العام تسير بشكل جيد، حيث وصلت نسبة التنفيذ فيما يتعلق بتركيب الخطوط الهاتفية في محافظة ريف دمشق إلى 150%، إذ تم وضع 26 ألف رقم هاتفي جديد في الخدمة بمختلف المناطق، علماً أن الخطة كانت تتضمن تركيب 14 ألف رقم هاتفي، في حين وصلت نسبة تركيب بوابات الإنترنت الى 105 %.