600 مليون ليرة تداولات سوق دمشق للاوراق المالية .. والمؤشر يرتفع 110 نقاط

جهينة نيوز

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 179 ألف سهم موزعة على 245 صفقة بقيمة تداولات بلغت 141 ليرة.

هذا و تم تنفيذ صفقتين ضخمتين بحجم قدره 858 ألف سهم وقيمة إجمالية بلغت 460 مليون ليرة ليصبح بالتالي إجمالي حجم التداول مليون سهم موزعة على 247 صفقة بقيمة تداولات بلغت 600 مليون ليرة.‏

بالمقابل ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 110 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5699 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 1.97%.‏

هذا وتصدر سهم بنك عوده سورية المقدمة من خلال تنفيذ صفقتين ضخمتين، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم، ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 36 ألف سهم بقيمة تداول 47 مليون ليرة من خلال 69 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1323 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.76%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول 35 ألف سهم بقيمة تداول 28 مليون ليرة من خلال 41 صفقة ليغلق سهمه على سعر 807 ليرات مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.92%.‏

في حين لا يزال سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة - 26- الفقرة (ج - 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو وسرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

كما لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، السورية الدولية للتأمين - أروب، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سورية والمهجر، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين،بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏