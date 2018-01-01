ترامب: العام المقبل سيكون جيداً للشركات والوظائف

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشركات لديها نظرة جيدة بالنسبة للعام المقبل.

وأضاف، اليوم الأربعاء أن كل المؤشرات تقول أن العام المقبل سيكون جيدا للشركات، بعد التعديلات الضريبية.

وتابع، في تدوينة على "تويتر": "سيكون عاما عظيما للشركات والوظائف وأسواق المال التي ستشهد عاما جديدا من النجاح".

ووافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على قانون إصلاح الضرائب الذي تقدم به الجمهوريين، وأرسله إلى مجلس الشيوخ ليجرى عليه التصويت النهائي.

كما وافق المجلس على أول إصلاح، خلال أكثر من 30 عاما، لنظام الضرائب في الولايات المتحدة، الذي يشمل تخفيضات في معدلات ضرائب الشركات والأفراد.

وفي 22 ديسمبر كانون الاول الجاري وقع ترامب على القانون الذي اعتبره أكبر تخفيضات ضريبية تشهدها أمريكا على الإطلاق.