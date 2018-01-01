أحد لاعبي برشلونة يستعد للرحيل!

جهينة نيوز

زعمت تقارير صحفية إسبانية قرب رحيل أحد لاعبي برشلونة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "آس"، يسعى إشبيلية لاستعادة لاعبه أليكس فيدال من العملاق الكتالوني، بينما يستهدف أتليتكو مدريد ضم اللاعب.

وأشارت الصحفية إلى أن مدرب الروخيبلانكوس، دييغو سيميوني، يرى في فيدال خير معوض للاعب فريقه خوانفران.

وتعاقد برشلونة مع فيدال في صيف 2015 قادما من إشبيلية، مقابل 18 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عاما لا يشارك بانتظام مع متصدر الليغا، حيث لم يشارك سوى في 40 مباراة بمختلف البطولات، محرزا 19 هدفا وصانعا 14.