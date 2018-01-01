بقيمة 2.5 مليار دولار.. أربعة منظومات "إس-400" لتركيا من روسيا

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017 الساعة 09:01 | سياسة, عالمي

بقيمة 2.5 مليار دولار.. أربعة منظومات

جهينة نيوز

صرح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء بأن تركيا اشترت أربعة منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و 55 بالمئة من قيمة العقد هو ائتمان روسي.

وأكد تشيميزوف، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، على أن تركيا اشترت أربعة منظومات.وقال مجيبا على سؤال بهذا الخصوص: نعم، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضاف تشيميزوف، "بقي فقط الموافقة على الوثائق النهائية، أستطيع أن أقول، أن 45 بالمئة من إجمالي قيمة العقد سيسددوه كسلفة، و 55 بالمئة من قيمة العقد هو قرض روسي، ونخطط البدء بالتوريد في آذار/مارس 2020 ".


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