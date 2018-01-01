إجلاء إصابات حرجة من جيب يسيطر عليه المسلحون في الغوطة الشرقية!

جهينة نيوز

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء بدء إجلاء حالات طبية حرجة من جيب محاصر تسيطر عليه "المعارضة" في الغوطة الشرقية.

وذكرت رويترز أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، أفادت عبر حسابها على تويتر إنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل أخرى.

في السياق ذاته يقترب الجيش من إعلان سيطرته على كامل غوطة دمشق الغربية، وإنهاء وجود مسلحي "جبهة النصرة" من آخر معاقلهم فيها بعد سلسلة من العمليات العسكرية، أفضت إلى اتفاق جديد يقضي بخروجهم نحو محافظة إدلب.

وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" إنّ "مسلحي "جبهة النصرة" طلبوا إخلاء مواقعهم من قريتي بيت جن ومغر المير وتسليمهما للجيش الذي حاصرهما بشكل كامل مساء أمس بعد عمليات عسكرية واسعة".