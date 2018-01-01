الأركان الروسية: 2018 المقبل عام القضاء على "جبهة النصرة"

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017 الساعة 08:37 | سياسة, محلي

الأركان الروسية: 2018 المقبل عام القضاء على

جهينة نيوز

تعهد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف بالقضاء على تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وأعوانهم في سوريا في عام 2018 المقبل، مشيرا إلى أن جزءا من مسلحي هذا التنظيم يتمركزون في مناطق خفض التوتر.

وأوضح غيراسيموف في حديث لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" أن هناك جماعات مختلفة في مناطق خفض التوتر، وبعضها تؤيد الهدنة، لكن تنظيم "جبهة النصرة" يرفضها بشكل قاطع، وبالتالي يجب القضاء عليه، وأضاف أن أكبر مجموعات تابعة لـ"النصرة" تتمركز في محافظة إدلب.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أنه تم خلال العامين الأخيرين القضاء على نحو 60 ألفا من مسلحي "داعش" بسوريا، بينهم أكثر من 2800 من المنحدرين من روسيا، موضحا أن عدد قوات "داعش" في سوريا في 30 سبتمبر عام 2015 بلغ نحو 59 ألفا وأن وحدات التنظيم تمكنت خلال العامين من تجنيد حوالي 10 آلاف.

وأشار إلى أن معظم مسلحي "داعش" هربوا بعد هزيمتهم في سوريا إلى ليبيا ودول جنوب غرب آسيا، ولم يستبعد أن بعض الإرهابيين يتسللون إلى أفغانستان، حيث توجد "تربة خصبة" لهم.


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