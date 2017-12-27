أبراج يوم الأربعاء 2017/12/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٢٧ كانون الاول: مبدع واصيل تمتلك لمسات غير عادية نظرتك للمشاكل فريدة صبور يعمل بتصميم لإدراك غاياته، مواهبه متنوعة يعتمد على العائة والمحيط من حوله يحب الصداقة عنيد، سنة ٢٠١٨ فيها أماكن مفتوحة كشف اسرار وبعض الخيانة من الاصدقاء كن حذرا منها، تغيير رحلات شهرة تجارة خارجية ترقيات وتطور وظيفي والنصف الثاني من السنة زواج تغيير امكنة ولادة طفل

الحمل: تنطلق وتكون اكثر حماسة تدخل فترة فيها مفاجآت او لقاءات ممتعة اجواء التقارب والود، تفتح صفحات جديدة بالعلاقات الحميمية لان نهارك مشرق ومسيطر وتطلع على اخبار ترضيك، شعبيتك تتصاعد والتفاؤل بسبب القمر ببرجك

الثور: بطيء الخطى تضطر لجهود مضاعفة لهذا النهار لذلك جرب تعيد النظر بكل شيء جديد ولا تصغي للثرثرة والنميمة ولا تضيعك فرصك واوراقك، نهار مزعج يحمل بعض التطورات المزعجة، اعمل بصمت حتى تبقى بحالة من الهدوء حتى ينتقل القمر لبرجك، اتتبه على نفسك واغراضك بسبب الكآبة

الجوزاء: نهار اجتماعي حاول البحث عن اوقات هادئة ومطمئنة بالقرب من الاصدقاء ااذين سيلعبون دورا اساسيا بحصولك على امنية تتحقق من خلالهم، يشتد التفاؤل والاجواء العامة فيها مبادرات عبر عن نفسك بذكاء وطلاقة، بإمكانك ان تطلب شرح وتوضيح وتبرير لانك والاصدقاء تحتاجون لبعض، دعوات وعزائم ومعرف جديدة

السرطان: تأثيرات متناقضة تدعمك من جهة ومن جهة ثانية تغتاظ من تصرفات احد اصدقائك او عائلتك، الأجواء ضاغطة بسبب شيء شخصي، لا تهمل نهارك واجباتك كثيرة ولا تلتهي عن الاعمال لانك اليوم لا تفهم ما يحصل، إشارات مبهمة توتر يسبب لك عدم الارتياح

الاسد: تجسد أفكار وتحقق حلم تطلق أفكار حركة اتصالات لاماكن بعيدة، تشعر انك بحاجة للتحاور مع الاخرين، لا تتفرد برأيك خاصة اذا شعرت بتململ حولك انتبه من السرعة والطيش والتهور، لا تغامر دون حساب لقاءات مقابلات والاسفار وتزداد الرغبة بالحوارات، التسرع ممنوع الحقيقة لا تتجزا، نهار نشيط استغله

العذراء: حوافز بالعمل والمساعدات تعالج مشاكلك المادية بشكل مرضي جدا، استثمارات ناجحة ومفيدة تشارك فجأة في مناسبة تحضر وتشعر بالارتياح، ابق واقعيا مكافآت فواتير استحقاقات انتبه لصحتك لا تعمل شراكة دون ان تنتبه لها ممكن ان يكون فيها خسارة، مصالحة

الميزان: تركيزك على الشراكة تضطر لمواجهة خاصة مع الناس النافذين او الشركاء، حاول ان تتعاون مع الطرف الآخر، لا تتأفف لو كانت الأفكار متباينة تقبل وجهات نظر الاخرين، لا تبخل بالكلمات المشجعة ولا تترك شيئا للصدفة، المبادرة تأتي بسرعة واذا فشلت فالفشل خير من إدعاء النجاح، كن حذرا في الشراكة

العقرب: تشعر بالتشنج وتضطر إلى بذل جهود مضاعفة بالعمل، وقت ضيق لا تلتهي، عمل وتنقل كثير تنظم مواعيدك ولا تنس ان قدراتك كبيرة، وعائلتك تساعدك لتحقق نجاحات لذلك عمليات جمع وطرح وضرب ليس لها نهاية من نصيبك

القوس: لا تضيع وقتك بطرح الأسئلة والمناورة او التأجيل، يطلب منك حركة سريعة فانت محظوظ بمجالات عديدة سواء للتسلية والعمل والحب والحنان، مستعد للقاء الاحبة وتسمع خبر عن اولاد، تدرك اولوياتك وتضع حد لشخص كان يزعجك، تتقرب من الاحبة والحظوظ متوفرة

الجدي: تهتم باوضاعك العائلية او الاجتماعية وتقوم بتعديلات، تعالج قضية تبرز فيها بالافق لذلك حاول ان تستريح، لا تبدأ بعلاج متسرع دون استشارة، يوم متشنج لا تغضب قد يزعجك احد المقربين مطلوب منك الحذر في بعض القضايا التي تتعلق بالممتلكات

الدلو: يحمل لك نهارك زيارات واتصالات ومعلومات كثيرة ومعنوية تتعلق بشؤون مادية ومعنوية، كن مستعد للتسويات، حظ اثناء المقابلات لذلك فاوض واعمل بالآراء وشيء يخص الجيران والاخوة، سفريات قصيرة تنقلات وشراء حاجيات ثمينة للبيت، يوم جيد للتواصل والكلام

الحوت: حاول ان تنطلق وتتابع وتلتقي مع الناس لان نهارك يحمل فرصة مالية، أعط الأولوية للشؤون المهنية ولا تمزج بين العمل والمال، اترك الامور تمشي حتى النهاية حتى تحصل على مبلغ من المال قادم عن طريق هدية او راتب او مكافأة او عرض مشروع، احتمال جو رومنسي او لقاء مهم او مصاريف زائدة