تبادل اسرى بين اوكرانيا و دونيتسك الشعبية

جهينة نيوز

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن تبادل الأسرى في دونباس، سيتم في 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حوالي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت موسكو.

وقال زاخارتشينكو للصحفيين: "سيتم التبادل غدا، الموعد التقريبي هو عند الساعة الواحدة ظهرا".

وأضاف زاخارتشينكو:" اليوم وقعت مرسوما بالعفو عن أولئك الأشخاص الذين سنتبادل بهم".

هذا وكان زاخارتشينكو قد قال عقب لقائه أمس الإثنين، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، لقد تمت مناقشة الشروط الأخيرة، وفي الـ 27 من هذا الشهر سيجري التبادل وفقا للصيغة "306 مقابل 74".. آمل في أن الجانب الأوكراني سيلتزم بوعوده".

ويذكر أنه بالإضافة إلى زاخارتشينكو، شارك في اللقاء أيضا زعيم الخيار الأوكراني- حق الشعب"، فيكتور مدفيتشوك، والقائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك.

وكان مدفيتشوك قد تقدم في وقت سابق بمبادرة تبادل الأسرى بين كييف وجمهويتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، والاتفاق على قائمة تبادل الأسرى، وفي الدرجة الأولى تقوم كييف بتقديم 306 شخصا وتعيد وحدات الدفاع الشعبي 47 شخصا، وأعلنت لوغانسك ودونيتسك الاستعداد لذلك.