حميميم: الطائرة السورية تم إسقاطها بواسطة صاروخ أمريكي

جهينة نيوز

قال الناطق الرسمي بإسم قاعدة حميميم الجوية الروسية أن الطائرة السورية ال 39 التي سقطت شمال حماه قد تم إسقاطها بواسطة صاروخ امريكي الصنع.

و نقلت الصفحة الرسمية لقاعدة حميميم عن اليكساندر ايفانوف الناطق الرسمي بإسم قاعدة حيميم قوله "تنظيمات إرهابية تستخدم صواريخ ذات منشأ أمريكي لاستهداف طائرة حكومية في ريف حماة اليوم، المعدات العسكرية التي بحوزة التنظيمات الإرهابية تؤكد وجود تمويل مباشر من واشنطن لمنع اعادة الاستقرار للبلاد".

و يذكر ان تنظيم جبهة النصرة الذي اسقط الطائرة عرض احتفال مقاتليه بسقوط الطائرة و نشر فيديو ظهر فيه ارهابي يحمل بندقية عليها علم داعش الارهابي, و هو ما يدفع للشك بان عناصر من داعش فارين من البوكمال قد تم نقلهم من شمال سورية عبر تركيا الى محافظة ادلب.