قطر: قاعدة العديد تستقبل تعزيزات تركية لمحاربة "الارهاب"

جهينة نيوز

صرحت وزارة الدفاع القطرية أن دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية وصلت إلى قاعدة "العديد" الجوية، جنوب غربي الدوحة.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على "تويتر": "وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة "العديد" الجوية".

وأضافت: "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية الموجودة حاليا في كتيبة طارق بن زياد الآلية"

وأشارت إلى أن هذه القوات "تأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين قطر وتركيا"

وأوضحت أن "هذا التعاون ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف وحفظ الأمن في المنطقة"

وقالت إن القوات التركية "ستباشر تمارين عسكرية بينها وبين القوات المسلحة القطرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة".