قتل رئيس عمله بسبب "إجازة"..!؟

جهينة نيوز:

قتل عامل آسيوي رئيسه في العمل لأنه لم يوافق على طلب إجازةٍ له، كما أقدم على توجيه طعنات عدة بالسكين لزميله الذي قاوم واستطاع النجاة.

ووجّهت النيابة العامة للعامل تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للعامل، مقترنة مع جناية الشروع في القتل العمد.

واعترف المتهم بأنه قتل المجني عليه من خلال طعنه بالسكين مرات عدة، مشيراً الى أن السبب يعود الى أنه طلب منه قبل أسبوع من الحادثة السماح له بمغادرة الدولة، إلا أنه لم يستجب. ولفت المتهم الى أنه في يوم وقوع الحادثة عاد وسأله مجدداً، إلا أن المجني عليه أغضبه، فطعنه بالسكين حتى الموت في صدره وبطنه، مضيفا أن المجني عليه كان ينوي الاعتداء عليه جسدياً وجنسياً مع مجموعة من الأشخاص، وهو الأمر الذي انكره جميع الشهود في الواقعة.