سقوط طائرة سورية خلال مشاركتها بالأعمال القتالية شمال حماه

جهينة نيوز

أفادت مصادر عسكرية و اعلامية لجيهنة نيوز عن سقوط طائرة عسكرية سورية تدريبية طراز "ال 39 الباتروس" في ريف حماه الشمالي.

يذكر أن طائرات الباتروس طائرات قديمة تشيكية الصنع مخصصة للتدريب, و لكن استعملتها القوات السورية في الأعمال القتالية، و قد وصف الطيارين السوريين بالشجعان و الأذكياء لقدرتهم على تنفيذ مهام قتالية بهذه الطائرة التدريبية الخفيفة و التي لا يمكنها التحليق على ارتفاعات عالية, و بطيئة السرعه, و تنفيذ المهام و العودة سالمين الى قواعدهم.

هذا و افادت المعلومات عن ان خلل فني تسبب بسقوط الطائرة و إستشهاد الطيار باسم غصن و هو من محافظة حمص ولا معلومات عن الملاح , فيما قال تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي انه تمكن من اسقاط الطائرة بواسطة مدفع رشاش, و هذا الامر مستبعد تماماً.