تخصيص 2191 مسكنا للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في دمشق وريفها واللاذقية

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 2191 مسكنا للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وعلى مشروع السكن العمالي في دمشق وريفها وضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا العمالية وعلى مشروع الادخار السكني في محافظة حمص.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس سهيل عبد اللطيف أنه تم تخصيص 600 مسكن من الفئة /أ/ للمكتتبين على مشروع اسكان الشباب في ريف دمشق منطقة توسع ضاحية قدسيا بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 المرحلة الثالثة والمقررة ب 10 سنوات وتخصيص 270 مسكنا من الفئة /أ/ للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظة اللاذقية منطقة اوتوستراد الثورة بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 المرحلة الثانية والمقررة ب 7 سنوات.

وبين عبد اللطيف إنه تم تخصيص 1209 مساكن للمكتتبين على مشروع السكن العمالي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 والقرارات اللاحقة في محافظة دمشق وريفها ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا العمالية و112 مسكنا للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في محافظة حمص منطقة الوعر المتقدمين بطلبات نقل الى منطقة غرب طريق دمشق بموجب القرار الوزاري رقم 2577 لعام 2008، موضحا أنه سيتم الاعلان عن الجداول الإسمية المتضمنة أسماء المكتتبين مرتبة بحسب أرقام الأفضلية وأرقام العمارات والقيم التخمينية التقديرية للمساكن ومواعيد جلسات التخصيص اعتبارا من 10-1-2018.