الرفاعي: الشعب السوري لا يقهر ولامثيل له في أي مكان أخر.. يازجي: القطاع السياحي سيكون الداعم الأول لإعادة الاعمار

جهينة نيوز_ دمشق_ عبدالهادي الدعاس

أقامت وزارة السياحة مؤتمر صحفي يوم امس لوداع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور "طالب الرفاعي" ولبحث الخطط المتبادلة التي ستقام خلال الفترة المقبلة لتنشيط حال القطاع السياحة بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب .

وفي سؤال خاص لموقع "جهينة نيوز" حول (رؤية الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي لحال القطاع السياحي اليوم وهل سيكون تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة)، أجاب: الأحداث التي طالت سورية اثرت بشكل كبير على حال القطاع السياحي، وهذه ليست القضية الأهم لنا مشيرا الى أن القضية الأهم هي حجم الإصرار والتصميم الكبير الذي رأيته للشعب السوري اينما ذهبت هذا هو الشيء الأهم.

وأضاف الشيء الذي تأثرت به في زيارتي للحارات الدمشقية مع الوزير يازجي، كان بمنطقة (باب توما) التي تنعم بالحياة والابتسامة والفرح، هذه القضايا مهمة للقطاع السياحي وبهذه الإرادة والنفسية سيعود القطاع السياحي إلى دمسق، وهذا لا يمكن ان يتم بفرد سورية بل بتعاون المجتمع الدولي.

لدينا الكثير من التجارب التاريخية حول كثير من المجتمعات الذين عانوا من الضغوط والدمار، لكن القضية تقاس بكيفية الإرادة الشعبية والسياسية قائلا: (بحال عودتي الى مسقط عملي سأنقل الصورة التي رأيتها وسوف اكون سفير لسورية انقل بصدق وأمان)، هذا الشعب ارادته على الحياة لا تقهر ولا يوجد مثيل لها في أي مكان أخر.

وحول الخطط المتبادلة التي سيتم التعاون بها في الإيام المقبلة أشار الرفاعي، بأنه سيتم التعاون للبدء بحملة اعلامية مكثفة تقول ( اهلا وسهلا بك في سورية بعنوان سورية الاَن ) وتركز على عودة قطاع السياحة ومرحلة إعادة الإعمار في سورية، وتم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، أضافة الى التعاون في تطوير وتحديث القوانين والتشريعات التي لها علاقة بتحفيز السياحة بهذه المرحلة الدقيقة وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكة فاعلة في المرحلة المقبلة.

من جانبه اكد وزير السياحة "بشر يازجي" بأن القطاع السياحي سيكون الداعم الأول لإعادة اعمار سورية، وذلك بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العربي السوري، وبإرادة الشعب السوري وإصراره لا خوف على مستقبل السياحة وستكون سورية قبلة للسياحة.

ولفت بإنجاز العديد من المواضيع السياحية فيما يتعلق بجذب الاستثمار السياحي، وقال يازجي بأنه سيكون بعام 2018 قناة على موقع يوتيوب للتعرف على إنجازات الوزارة ونشاطاتها ومبادراتها وسيكون لمنظمة السياحة العالمية دور كبير ومؤثر على وسائل الإعلام بكل أشكالها لنقل نبض الحياة في سورية.

وأشار يازجي الى توقيع عقد بقيمة 500 مليون ليرة لترميم أحد الفنادق الهامة في مدينة دير الزور، ويوجد 3 شركات مقدمون على أنشاء تلفريك في الساحل السورية وأن هذه المنطقة قيد الإنجاز وهي غنية بالأثار والطبيعة الجميلة حيث يتم العمل على تحويل هذه المقومات إلى عوائد اقتصادية بالتعاون مع الوحدات الإدارية.

وقدم وزير السياحة في ختام المؤتمر درعا تكريمياً للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية تقديراً لجهود المنظمة في دعم سورية.