بوتين يمنح زاخاروفا رتبة دبلوماسية جديدة

الثلاثاء, 26 كانون الأول 2017 الساعة 16:31 | سياسة, عالمي

بوتين يمنح زاخاروفا رتبة دبلوماسية جديدة

جهينة نيوز

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بترقية المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ووقع الرئيس بوتين مرسوما، نشر على موقع الوثائق القانونية الرسمي اليوم الثلاثاء، بمنح زاخاروفا رتبة المبعوث المفوض فوق العادة من الدرجة الأولى، علما بأن رتبتها السابقة كانت المبعوث المفوض فوق العادة من الدرجة الثانية.

وتم بهذا المرسوم أيضا منح رتبة السفير المفوض فوق العادة لكل من السفير الخاصة للخارجية الروسية فلاديمير باربين، والسفير الروسي لدى إيران ليفان جاغاريان، والسفير الروسي لدى قطر نورمحمد خولوف، ونائب وزير الطاقة يوري سينتيورين.

يذكر أن ماريا زاخاروفا تترأس دائرة الإعلام والصحافة لوزارة الخارجية الروسية منذ 10 أغسطس/آب عام 2015.


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