إطلاق صاروخ باليستي روسي عابر للقارات

الثلاثاء, 26 كانون الأول 2017 الساعة 14:07 | سياسة, عالمي

إطلاق صاروخ باليستي روسي عابر للقارات

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة "كابوستين يار".

وذكرت الوزارة الروسية أن الصاروخ العابر للقارات هو من طراز "أر أس-12 إم" توبول، وتم إطلاقه من قاعدة "كابوستين يار".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التجربة تأتي في إطار تطوير تسليح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة كابوستين يار، في مقاطعة أستراخان. وهدف الإطلاق كان تجربة تسليح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

سبوتنيك


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