المصري محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو!

جهينة نيوز:

نشرت تقارير صحفية بريطانية تقريرا، أكدت فيه تفوق الجناح المصري لفريق ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، على نجم ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، كريستيانو رونالد.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنكليزية إن صلاح تفوق على عدة نجوم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مثل ديديه دروغبا، نجم تشيلسي الإنكليزي، وكريستيانو رونالدو، ودييغو كوستا، وسيرجيو أغويرو، ونيكولاس أنيلكا، ممن تصدروا قائمة هدافي الدوري في نهاية الموسم وفي فترة توقف الكريسماس.

ورغم ذلك لم يتمكن صلاح من تحطيم الرقم القياسي لنجم برشلونة وليفربول السابق، لويس سواريز، الذي أنهى فترة توقف الكريسماس برصيد 19 هدفا موسم 2013/2014، أو رقم نجم الأرسنال روبن فان باستن برصيد 16 هدفا.

وتمكن صلاح من إنهاء فترة توقف الكريسماس في صدارة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 15 هدفا، وهو إنجاز لم يحققه الريدز منذ الرقم القياسي الخاص بسواريز.