39 مصاباً حصيلة انفجار ألعاب نارية في كوبا

جهينة نيوز

قالت وسائل إعلام رسمية في كوبا، أمس الإثنين، إن 39 شخصا بينهم 6 أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا بإصابات بالغة إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد.

ويقام مهرجان بارانداس الذي يعود لقرون مضت في مدينة ريميديوس بوسط البلاد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ويجذب آلاف الكوبيين وبعض السائحين.

ووفقا لـ"رويترز"، قال موقع "كوباديبيت" الإخباري التابع للحكومة على الإنترنت، "وقع حادث مؤسف يتعلق بالألعاب النارية الليلة الماضية في ريميديوس".

وأفاد موقع "كوباديبيت" نقلا عن السلطات الصحية، أن 20 شخصيا أصيبوا بجروح بالغة وأن بينهم حالات "خطيرة للغاية وبعضها أقل خطورة".

وأوضح الموقع أن كل الجرحى محليون على ما يبدو ولم يشر التقرير إلى إصابة أي سائحين.

وقالت وسائل إعلام رسمية، إن السلطات تباشر التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.

و أشير في وقت سابق إلى أن عدد المصابين نتيجة الانفجار بلغ 22 شخصا.