احتجاجات في شوارع بيرو بسبب العفو عن رئيسها السابق!

جهينة نيوز

اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة في بيرو، مع عدد من المتظاهرين في ليما، والذين خرجوا احتجاجا على قرار العفو الرئاسي عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن نحو خمسة آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على القرار الرئيسي، كما أن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين ليلا، والذين خرجوا حاملين صور ضحايا الحملات الأمنية المضادة للتمرد.

وكان رئيس بيرو، بيدو بابلو كوتشينسكي، أصدر أمس قرارا، أمس الإثنين، بالعفو الصحي عن فوجيموري وسبعة آخرين لهم نفس الحالة الصحية، وذلك دون تسميتهم، مضيفا أن الأطباء أكدوا أن الرئيس السابق يعاني من مرض لا يمكن علاجه ويشكل خطرا بالغا على حياته.

يذكر أن قانون بيرو ينص على أنه لا يمكن لأي شخص مدان بارتكاب جريمة قتل أو اختطاف، أن يحصل على عفو رئاسي، إلا في حالة الإصابة بمرض مزمن، والذي عادة ما يفضي إلى الوفاة.

وكانت سلطات بيرو، رفضت 3 طلبات سابقة من ألبرتو فوجيموري بالعفو عنه منذ عام 2013، بعد أن قال الأطباء إنه لا يعاني من مرض عضال أو اضطراب نفسي حاد.

ويشار إلى أن الرئيس السابق لبيرو، ألبرتو فوجيموري، مدان بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، والحصول على ثروة بشكل غير مشروع.

سبوتنيك