أمريكا تشتري فندقاً في القدس لنقل سفارتها إليه!

جهينة نيوز

كشفت مصادر إعلامية "إسرائيلية"، عن شراء الحكومة الأمريكية فندقا في مدينة القدس؛ تمهيدا لنقل السفارة الأمريكية إليه، تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقا للمركز الإعلامي الفلسطيني، قالت القناة السابعة الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن الفندق المشار إليه هو فندق "دبلومات"، ويقع جنوبي شرق القدس، وتعمل فيه دائرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية.

وأفاد المركز، أن عضو الـ"كنيست"، كسينيا سفيتلوفا، أكدت للقناة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية اشترت مؤخرا مبنى الفندق.

وتابع المركز، بأن القناة الثانية الإسرائيلية مؤخرا، كشفت عن قدوم وفد أمريكي، يترأسه ممثل شخصي عن ترامب، لتفقد التحضيرات الميدانية، لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إنه سيتم نقل السفارة الأمريكية إلى فندق "دبلومات" بحي "الأرنونا" بالقدس، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء المكان المخصص للسفارة، حيث وضع طاقم من الفنيين كاميرات وأبواب حراسة إلكترونية على مداخله.

وبحسب القناة ذاتها؛ فإن قسم التخطيط في بلدية القدس، صدّق على مخطط هندسي لإنشاء مبنى خاص بالسفارة الأمريكية بالقدس، يشتمل على غرف محصنة، وملجأ وجدران أمنية محيطة بها.

ومن جانبه، قال رئيس قسم التخطيط في بلدية القدس، مئير ترجمان، "إن مهندس السفارات الأمريكية حضر إلى القدس قبل أسبوع للإشراف على خطة البناء".

وأضاف، "إن معايير البناء المعروضة بالمخطط الهندسي الأمريكي للسفارة، مختلفة عن تلك المعتمدة في إسرائيل، وإن المخطط يشمل إنشاء بناية غير مرتفعة؛ تجنبا لتعرضها للهجمات بالطيران".

يذكر أنه في 6 كانون أول/ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمةً لـ"إسرائيل"، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها، وسط تنديد ورفض عربي ودولي واسعين.