أبراج يوم الثلاثاء 26/12/2017 خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٦ كانون الاول: انت اكثر الناس مزاجية وعاطفية ولديك سرعة تأثير وتفاهم ونشاط، حدية بالطباع صاحب معايير دقيقة قوة عقل وذهن تحب العلم والثقافة تنقصك الثقة بالنفس لان ضميرك حي تخل بتفاصيل الاشياء مضارب وحذر، متكيف مع الظرف تعمل باستمرار، قاسي من الخارج، لطيف من الداخل، تحمل لك سنة ٢٠١٨ تغيير بقصة تتعلق بملك اذا كنت تعمل بمجال الفن والترويج والاعلان تلاحظ حصولك على نتائج مبهرة ارتباط للبعض، حصاد جهود سابقة، تجذب المسؤولين لك، امر قضائي قديم، احذر من الاصدقاء

الحمل: بعد يومين من الغموض والبلبلة والمنافسة يدخل القمر لبرجك ويتدخل القدر لينقذك في الوقت المناسب، تنتصر على ذاتك ويدث تغييرات إيجابية في نهارك، تبدو اكثر سيطرة بذهنك وتسقط العوائق التي كانت تقف في طريقك تتوضح الامور التي كانت غامضة، جراة مبادرة كلام جميل تنقذ فرصتك اليوم انت جريء

الثور: كن حريصا ان تعود لبعض الذكريات لقلبك وتعيد النظر ببعض القرارات، حدث ما يزعجك لا تترك شيء للصدفة انتبه من ظهور شيء في الخفاء، ضياع سرقة مواجهة وخاصة القمر بالحمل فيكون عندك شيء مهني فكن حذرا في اليومين القادمين من الافتراءات، تستفيد من الاعداء لان الابتعاد عن المخاطرة يكون جيد

الجوزاء: تمارس سحرك تؤثر على من هم حولك تقود مسيرة وتساهم بنجاح فريق، تتراس شيئا يخصك لان اليوم اجتماعي فيه مهمات ونشاط اجتماعي خيارات غريبة تغير مجرى حياتك، دعوات عزائم سفر محتمل دعوة من صديق، تلتقي باصدقاء لم ترهم من فترة، تدعمك الناس ويسلونك

السرطان: تطلب مساعدة حتى تتمم اعمالك وواجباتك برهن عن تقديرك برهن عن تقديرك للآخرين، مهمة عملية طارئة نزلة سوق تتعامل مع احد من محيطك بالعناد ممايؤدي إلى صوت مرتفع، امر طارى يزعجك او امر مع طرف آخر يعمل لك نوع من الفوضى، تمهل بخصوص الشان المالي وحاول ان تتكلم عن عاىدات وارباح، خذ نفسا عميقا وعد للعشرة

الاسد: شيء ما يغريك ويخرجك من قوقعتك تنطلق وتكتشف مجهول تفرح باجواء التجديد واللقاءات، يحكي نهارك عن مشروع جديد ومبادرة تنشر سلام وإنسانية ومحبة واحتمال تتكلم بامور روحية او ادبية او فلسفية او حديث عن طريق اتصال لمسافات بعيدة، تستعد للحوارات وتفكر بسفر، احتمال شريك يغني مخزونك الفكري والثقافي ، تجنب النزاعات والمواجهات، اوراق معاملات تعمل بها

العذراء: خلال اليومين الماضيين اعتبرت الجميع على خطا لكن من اليوم ترتب اوضاعك وتعتذر على كل حال، تدخل فترة على صعيد العمل تنقل وحركة او توقع على عقود او تنجز عملية كانت مستحيلة، احتمال فرصة مالية مشتركة وتسوية عملية مالية ملحة، تغيير لقاء صدفة، مطلوب منك الهدوء لتمشي بالتفاصيل والاوراق، فوائد من قصة فيها مال مشترك، انتبه لصحتك او صحة احد مقرب

الميزان: مليء بالافكار متأهب للتعامل مع اي حالة مهما كانت طارئة، قراراتك مهمة لا تعيقك معالجة اي امر، لا تحمل ضغينة لان نهارك يحمل تركيز على الشراكة، استعمل الحكمة حتى تكمل هذا النهار لانه يحتاجك شخص ويعطيك الثقة بنفسك أكثر تحتاج لحب وحركة وانسجام، انتبه لكلامك فقد يغضب منك شخص ما

العقرب: كن متفائل ومتحدث فمعروف عنك فن الكلام وبما انك صاحب حيل ومهارة اذا دعت الحاجة تطلب عمل من غياب شخص مقرب لك او توظف نهارك بالعمل بسبببعض المتاعب العائلية، بسبب تراكم الاعمال كن حذرا لانك مشغول، حوافزك عالية تدرس خطواتك تتعرض للملل انتبه لصحتك وعملك وجسدك

القوس: نشيط ولطيف وإنساني وصاحب معايير دقيقة بكل شيء تتكيف مع كل الظروف، تدخل في تفاصيل الاشياء وتحسبها جيدا، تفاهم ومصالحة يوم مليء بالمغامرات العاطفية والتشويق، افراح ولادة طفل، دعم وحظ لجانبك نشاطات مهنية وعاطفية اهتمام باولاد، تغيير للبعض في الشكل والبيت

الجدي: احتمال تضطر لقطع إحدى الصلات وتغيير بعض العادات، قد يتحرش بك أحد من افراد العائلة او يفتعل المشكلة، حاول تجنب المشاكل واعتمد الليونة مهما كان الامر صعب، تعيد النظر ببعض القناعات، تصليح اعطال، تركز على امر شخصي وتكون حريصا على مستوى عطائك العائلي

الدلو: يوم يكسبك جراة كبيرة تقوم باتصال تعبر عن نفسك لديك قدرة علىىإيجاد الحلول التي تواجهك، توسع وتنوع تصنع ثقة عالية لان الفترة فيها صخب، فيها هدوء، مقابلات ناجحة استعمل الهواتف واستغل اليوم للحركة والتواصل

الحوت: الجو يضعك امام معادلة حسابية لتكن معنوياتك عالية، راقب ما يجري حولك، فرص مالية تضطر لإعادة حساباتك المالية وتضطر لوضع برنامج مالي، خفف من الصرف والضجيج وابتعد عن الناس المتملقين لان اليوم هناك انقلاب مالي عندك، تجد تفاهم اكثر.