تأثير انتقال الزهرة إلى الجدي مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

انتقل كوكب الزهرة الى برج الجدي يوم 25 كانون اول، لنتعرف على تأثيرات انتقاله الفلكية على الابراج مع خبيرة الفلك والارقام سمر عمران

الحمل: الزهرة بالجدي في مجال العمل لن يقف عائق في دربك فرصة عمل مناسبة مواهب في العمل، قلب الادوار والاتجاهات، مقابلات مع غرباء ومسؤولين، تحسن في وضعك الصحي، مناصب للبعض

الثور: الزهرة بالجدي نجاح في اتصالات وقضية قضائية وبيع وشراء، هناك لقاءات مستمرة تثمر عن محبة وتجد ان الحبيب يفهمك بسرعة والطالب ينظم اموره، قضية قانونية لصالحك

الجوزاء: الزهرة بالجدي تزداد حساباتك المالية وإلغاء الديون منها وبعض الحسابات الجديدة، فرص مالية في الطريق لك

السرطان: الزهرة بالجدي تعزز شراكة تستوعب المواقف اكثر تتحسن العلاقة، فرصة ارتباط للبعض

الأسد: الزهرة بالجدي مواعيد وتنقل لكن انتبه من زيادة الوزن، تحسن على صعيد الصحة لذلك انتبه من الوزن الزائد، حظوظ وفرصة عمل في الفترة القادمة

العذراء: الزهرة بالجدي فرص إيجابية على صعيد معنوي ومالي ونتائج مستقبلية باهرة، على الرغم من الضغوطات فهذه افضل فترة للدخول للاهتمام بالاولاد او للدخول في فرصة إنجاب للنساء

الميزان: في فترة الزهرة في الجدي تزداد رغبتك بتطوير شؤونك العائلية والعقارية

العقرب: الزهرة بالجدي تستعد فلديك فترة فيها حيوية وانجازات سريعة تكثر الحركة والمناقشات والسفريات، شراء اجهزة متطورة شراء سيارة او تبديل سيارة وتميل كفة الربح لصالحك

القوس: الزهرة بالجدي تعديل خسارات قديمة وربح في الطريق لك.

الجدي: الزهرة في برجك، شكلك جميل، تلعب العواطف دور بحياتك، الزهرة هي المسؤولة عن الجمال والمال والعاطفة وانجذاب الطرف الآخر، في هذه الفترة تكون بقمة حيويتك ووصول الزهرة لبرجك انت بطريق العاطفة وتحسن علاقاتك العاطفية

الدلو: الزهرة بالجدي تعمل لك عمل جديد مع شركات جديدة او عالم لغات واتصالات وحب وراء الكواليس

الحوت: الزهرة بالجدي تخطيط لمشروع مشترك مع الاصدقاء واخبار جديدة ومعارف جديدة ولقاءات ودعوات وحظ بانتظارك