موتكو يعلق مهماته على رأس الاتحاد الروسي لكرة القدم

جهينة نيوز:

أعلن فيتالي موتكو، نائب رئيس الحكومة الروسية ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2018، اليوم (الإثنين)، تعليق مهماته في رئاسة الاتحاد الروسي للعبة، قبل أشهر من استضافة المونديال.

وقال موتكو بعد اجتماع للاتحاد «لئلا أتسبب بالازعاج لهيئاتنا خلال التحقيق القضائي (...) طلبت تعليق مهماتي لمدة تصل إلى ستة أشهر»، وذلك بعد أسابيع من قرار اللجنة الأولمبية الدولية إبعاده مدى الحياة عن الألعاب الأولمبية.

وورد اسم المسؤول الروسي الذي شغل سابقاً منصب وزير الرياضة ولا يزال عملياً مكلفاً الإشراف على الشؤون الرياضية، في تقرير ماكلارين الذي كشف وجود نظام تنشط ممنهج في روسيا بJرعاية الدولة.

المصدر أ ف ب