لافروف ينفي تخطيط موسكو لنقل قواتها من "حميميم" إلى مصر

جهينة نيوز:

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، وجود تخطيط لدى بلاده لنقل قواتها على أساس دائم، من قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا إلى الأراضي المصرية.

وجاءت تصريحات الوزير لافروف في حديث مع قناة "روسيا اليوم"، عقب تداول وسائل إعلام أنباء حول عزم روسيا نقل قوات من القاعدة، إلى مصر.

وانتشرت مزاعم نقل القوات الروسية بعد توقيع القاهرة وموسكو اتفاقية ثنائية للاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات العسكرية بين البلدين في 11 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بحسب تقارير إعلامية.

وقال الوزير الروسي إن موسكو "لا تخطط لأي نقل للقوات من قاعدة حميميم على أساس دائم إلى الأراضي المصرية".

واعتبر أن الاتفاقية الثنائية بين بلاده ومصر "مثال للشراكة الناجحة والقوية بين البلدين".

على صعيد آخر، شدد لافروف على أهمية التعاون العسكري بين مصر وروسيا في إطار مواجهة "الإرهاب" بالمنطقة.

وأوضح أنّ "التعاون العسكري والفني بين مصر وروسيا والمستمر منذ فترة طويلة، يتمثل بإمداد القاهرة بالمعدات والأسلحة اللازمة لعملية مكافحة الإرهاب"، وفق "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 ديسمبر الجاري، عودة سربين من مقاتلات "سو-34" و"ميغ-29" إلى قاعدتيهما قادمين من قاعدة "حميميم"، في أعقاب إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا، ببدء سحب الوحدات الروسية من سوريا.