العدو الاسرائيلي في حالة هلع و استنفار على الحدود الاردنية

الإثنين, 25 كانون الأول 2017 الساعة 20:40 | سياسة, عالمي

العدو الاسرائيلي في حالة هلع و استنفار على الحدود الاردنية

جهينة نيوز

قال جيش العدو الإسرائيلي، في بيان إن الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلون عمليات البحث عن شخص اجتاز الحدود من الأردن إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي صبيحة اليوم الاثنين، أنه لم يتم التمكن من تحديد هوية الشخص الذي اجتاز الحدود ليلا و لا تتوفر أي تفاصيل قد تساعد في العثور عليه.

ووفقا لجيش العدو الإسرائيلي، فقد تم العثور على آثار أقدام لشخص تسلل عبر الحدود، دون معرفة أهدافه من عملية العبور.

وتشير الصحيفة إلى أن آثار الأقدام تعود لشخص واحد فقط وليس لمجموعة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"


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