وفاة مصمم توم وجيري عن عمر يناهز 99 عاما

جهينة نيوز

توفي الأمريكي بوب جفنيز، الذي رسم توم وجيري وصمم أشهر الشخصيات الكرتونية وأعاد تصميم شخصية باغز باني الشهيرة، عن عمر يناهز 99 عاما.

ودامت حياة جفنيز المهنية لأكثر من 60 عاما، حيث عمل مصمما للرسوم المتحركة مع أكبر الشركات في هذه الصناعة منها ديزني و"Warner Bros" و"Hanna-Barbera".

وقام طوال تلك السنوات بتصميم أبرز الشخصيات الكرتونية مثل "توم وجيري" و"البطة دافي" و"ألفين أند ذا شيبمانكس" و"باباي"، فضلا عن تصميم شخصية "باغز باني" الشهيرة.

وأكدت ابنته ماريانا جفنيز خبر وفاة والدها عبر صفحتها على فيسبوك.

وبدأ جفنيز حياته المهنية في ديزني عام 1937، حيث أصبح مشهورا بعمله على شخصية "دونالد داك" و"بياض الثلج".

وانضم بعد ذلك إلى "Warner Bros" في عام 1940، حيث أصبح مشهورا بتصميمه شخصية "باغز باني".

ووصفت الشخصيات الكرتونية آنذاك بأنها "لطيفة جدا" وغير مناسبة لكي تنتجها أي شركة، لكن إعادة تصميمه لسلسلة الرسوم المتحركة "لوني تيونز"، جعله اسما مشهورا في هذه الصناعة.

وقد خدم جفنيز في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يعود إلى عالم تصميم الرسوم المتحركة.

وكشفت ابنته عن وفاته، في 14 ديسمبر، في بوربانك، كاليفورنيا، وكان سبب الوفاة فشل تنفسي حاد.