طهران تطالب بحطام الصاروخ الذي أطلق نحو الرياض

جهينة نيوز:

طالبت إيران الولايات المتحدة بتسليمها قطع من حطام الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون نحو المملكة في رد على الإتهامات الأمريكية بتزويد الحوثيين بالصواريخ

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي : "أعداء إيران يمكن أن يوجهوا لنا أي اتهامات.. ولكن إذا كانوا جادين في اتهاماتهم، فإن عليهم أن يسلموا لنا شظايا من الصاروخ، بناء على طلب الجمهورية الإسلامية".

وتابع خاتمي: "الخدمات الفنية لقطاع الدفاع في جمهوريتنا، ناشدت الأمم المتحدة بالفعل بهذا الشأن، لضمان الشفافية في التحقق من الحطام".

يذكر أن السعودية أعلنت في الـ19 ديسمبر/الأول الجاري، اعتراض قواته صاروخا باليستيا جنوب الرياض، أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) من الأراضي اليمنية ..