شاهد معارك الجيش السوري ضد إرهابيي النصرة في ريف دمشق الجنوبي الغربي

الإثنين, 25 كانون الأول 2017 الساعة 18:12 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

شاهد معارك الجيش السوري ضد إرهابيي النصرة في ريف دمشق الجنوبي الغربي


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