الباصات الخضراء إلى بيت جن.. والغوطة الغربية محررة بالكامل يوم غد

الإثنين, 25 كانون الأول 2017 الساعة 18:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

الباصات الخضراء إلى بيت جن.. والغوطة الغربية محررة بالكامل يوم غد

جهينة نيوز

أفادت مصادر مطلعة بأن تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي في مزارع بيت جن اعلن استسلامه، ووافق على شروط الجيش العربي السوري بإخراج المسلحين الى محافظة ادلب.

و كانت مفاوضات قد جرت قبل ايام، حيث طلب المسلحون ضم البعض منهم الى الجيش السوري و بقائهم في المنطقة واخراج الاجانب الى دير الزور، لكن طلبهم رفض من قبل الجيش العربي السوري, و بعد تقدم القوات السورية وعزل مغر المير أعلن تنظيم "النصرة" استسلامه بعد الموافقة على شروط الجيش السوري.

هذا و يتوقع ان تعلن الغوطة الغربية لدمشق خلال الساعات القادمة محررة بالكامل، مما سيفتح الطريق للبدء بتحرير محافظة القنيطرة, حيث أفادت المصادر بأن نقل الارهابيين سيبدأ يوم غد الثلاثاء 26 كانون اول 2017.


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