البرلمان المصري يوافق على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

جهينة نيوز

وافق البرلمان المصري بشكل نهائي اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء للنهوض ببرنامج الفضاء المصري، الذي بدأ عام 1999.

وبحسب مشروع القانون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية “أ ش أ”، يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “وكالة الفضاء المصرية”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وتباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، إلى جانب وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.

وينص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الوكالة هو “نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي للبلاد”.

وفيما يتعلق بتشكيل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تتكون من مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، والوزير المختص بالبحث العلمي.