شاهد.. ردة فعل أردوغان على شاب حاول احتضانه !!

جهينة نيوز:

فوجئ الحضور في أحد المؤتمرات بردة الفعل العنيفة و بملامح الخوف التي اعترت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عندما حاول شاب احتضانه على المسرح.

وكان الرئيس التركي يلقي خطابا في محافظة شرناق، عندما اندفع الشاب حسين دميركان على المسرح وأمسك بأردوغان في محاولة لاحتضانه.

من جانبه، دفع أردوغان الشاب بقوة، وظهرت على وجهه ملامح الغضب، فيما احد الحراس الشخصيين لاردوغان اعتقد ان هناك تهديدا ما يتعرض له الاخير هجم عليه وأبعده بالقوة.

وتم اقتياد الشاب إلى خارج القاعه واحتجازه، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أن أكد أنه لم يرغب سوى في احتضان الرئيس، وفق ما ذكر موقع "حرييت" التركي.