السيطرة على موقع الكينايات قرب مزرعة بيت جن بريف دمشق و500 متر تبعد الجيش عن مقام "الشيخ عبد الله"

الإثنين, 25 كانون الأول 2017 الساعة 15:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيطرة على موقع الكينايات قرب مزرعة بيت جن بريف دمشق و500 متر تبعد الجيش عن مقام

جهينة نيوز

واصلت وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية تقدمها في ملاحقة إرهابيي “جبهة النصرة” باتجاه مزرعة بيت جن بالتوازي مع رمايات نارية مكثفة على تحركاتهم على محور تل مروان ومغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفادت سانا بأن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عملية على مواقع إرهابيي “جبهة النصرة” على محاور الكينايات تلة عامر بمحيط تل أحمر شمال شرق قرية حرفا إلى الجنوب من مزرعة بيت جن.

ولفتت إلى أن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن السيطرة على موقع الكينايات بعد اجتثاث إرهابيي داعش منه وتدمير أوكارهم وأسلحتهم وعتادهم.

وخاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة على محور تل مروان مغر المير ومحور نبع المنبج قرب مزرعة بيت جن أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة ومعدات لهم.

وكانت وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها أمس على نقاط قرب نبع المنبج بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن.

وحسب الاعلام الحربي المركزي اصبح الجيش على بعد 500 متر من مقام الشيخ عبد الله من الجهة الجنوبية شرق مزرعة بيت جن بعد السيطرة على 3 نقاط جديدة في المنطقة بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا