في صفعه لوفد البحرين.. مغنية نيوزيلندية لن أغني في تل أبيب لان نظامها عنصري

الأحد, 24 كانون الأول 2017 الساعة 20:16 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

في صفعه لوفد البحرين.. مغنية نيوزيلندية لن أغني في تل أبيب لان نظامها عنصري

جهينة نيوز

يسارع بعض العرب للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني في دعم وقح لجرائم الإحتلال بحق شعوب المنطقة و آخرهم وفد ملك البحرين الذي زار كيان الإحتلال و تم طرده من القدس من قبل الشباب الفلسطيني, في حين هناك في أقاصي العالم من يتعاطف مع شعوب المنطقة ضد جرائم الإحتلال الصهيونية.

و مغنية البوب النيوزلندية لورد (Lorde) ابنة الـ 21 عاماً ربما ليست ضليعه بالسياسة و الجغرافية و لكن حين أعلنت عن حفلها في تل ابيب وجهت لها طلبات بإلغاء الحفل, و من الواضح بأنها قرأت عن جرائم الإحتلال و أستجابت للطلبات من متابعيها و قالت لن أغني في بلد عنصري.

و يذكر بأن لورد مغنية نيوزلندية إسمها الحقيقي " إيلا ماريجا لاني ييليتش" و تحمل الجنسيتين الصربية و النيوزلندية من تولد 7-11-1996 و هي ابنة شاعرة كرواتية إسمها سونيا جيلينش و والدها مهندس نيوزلندي و هي تكتب و تحلن أغانيها و بدأت الغناء في سن مبكر.


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