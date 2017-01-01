في صفعه لوفد البحرين.. مغنية نيوزيلندية لن أغني في تل أبيب لان نظامها عنصري

جهينة نيوز

يسارع بعض العرب للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني في دعم وقح لجرائم الإحتلال بحق شعوب المنطقة و آخرهم وفد ملك البحرين الذي زار كيان الإحتلال و تم طرده من القدس من قبل الشباب الفلسطيني, في حين هناك في أقاصي العالم من يتعاطف مع شعوب المنطقة ضد جرائم الإحتلال الصهيونية.

و مغنية البوب النيوزلندية لورد (Lorde) ابنة الـ 21 عاماً ربما ليست ضليعه بالسياسة و الجغرافية و لكن حين أعلنت عن حفلها في تل ابيب وجهت لها طلبات بإلغاء الحفل, و من الواضح بأنها قرأت عن جرائم الإحتلال و أستجابت للطلبات من متابعيها و قالت لن أغني في بلد عنصري.

و يذكر بأن لورد مغنية نيوزلندية إسمها الحقيقي " إيلا ماريجا لاني ييليتش" و تحمل الجنسيتين الصربية و النيوزلندية من تولد 7-11-1996 و هي ابنة شاعرة كرواتية إسمها سونيا جيلينش و والدها مهندس نيوزلندي و هي تكتب و تحلن أغانيها و بدأت الغناء في سن مبكر.