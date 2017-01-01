السودان وتركيا يشكلان مجلسا للتعاون الاستراتيجي

جهينة نيوز:

أعلن الرئيسان السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب اردوغان الاحد عن تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها اردوغان للخرطوم وتستمر يومين.

وقال اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني بعد جلسة مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم “تم التوقيع اليوم على انشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسيجتمع مرة واحدة كل عام”، واضاف “كما تم التوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية”.

واوضح اردوغان ان “حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار وهذا لا يليق بنا ونطمح لزيادته الى مليار دولار تمهيدا لنصل الى عشرة مليارات دولار”، واكد ان “السودان دولة مهمة بالنسبة لنا في علاقاتنا مع القارة الافريقية التي تم اقرار علاقة استراتيجية معها عام 2005 عندما كنت رئيسا للوزراء”.

من جهته، اكد البشير توقيع الاتفاقات، واعتبر ان “هذه زيارة تاريخية فلاول مرة يزور رئيس تركي السودان”.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو للصحافيين في مطار الخرطوم إن “السودان دولة مهمة بالنسبة لنا ليس في افريقيا فحسب ولكن في العالم والرئيس اردوغان سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية”.

ويرافق اردوغان وزراء ورجال اعمال خلال الزيارة التي تتضمن انعقاد ملتقى اقتصادي بين رجال اعمال سودانيين واتراك.

المصدر أ ف ب