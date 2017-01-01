و نجح أردوغان في إفشال إتفاق الغوطة الشرقية بدمشق

جهينة نيوز:

لم يأتي تصريح رجب اردوغان بانه يريد إخراج المدنيين من الغوطة (وليس المسلحين) من فراغ حيث تعطلت عملية إخراج الارهابيين الأجانب من الغوطة الشرقية الى محافظة إدلب.

و عطل تضارب المصالح بين كل من ميليشيا "جيش الإسلام" وميليشيا "فيلق الرحمن" عملية خروج "جبهة النصرة" الإرهابية من مناطق غوطة دمشق الشرقية, و هو ما يسمى سياسياً الخلافات السعودية الاماراتية مع قطر و تركيا ممولي العصابتين المذكورتين.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر مطلعة من ريف دمشق ، وذلك فق ما نقلت وسائل إعلامية معارضة، أن "الظروف الحالية تؤكد تأجيل الاتفاق إلى الفترة التي تعقب محادثات أستانا9" المقرر عقدها منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل.

وبحسب المصادر، فإنه لا تقتصر عرقلة الخروج على قضية واحدة بل على عدة أمور أبرزها ملف أسرى "النصرة" الذين يحتجزهم "جيش الإسلام"، كذلك رغبة الأخير حصر عملية الخروج من معبر الوافدين الذي يصل مع مناطق سيطرته في مدينة دوما في ريف دمشق.