داعش يكشف عن قتلى في دير الزور من قطاع غزة لهذا السبب

جهينة نيوز

هو العدو واحد أكان صهيوني أم وهابي فكلاهما عملاء الادارة الامريكية العدو الرئيسي لشعوب المنطقة, و من تآمر على الشعب السوري هو نفسه من تآمر على الشعب الفلسطيني, و من دعم العصابات الارهابية المسلحة هو ذاته من ينفق مئات المليارات كرمى عيون دونالد ترامب, و اما الخونة فلا فرق بينهم كما لا فرق بين المقاومون.

في سورية إستشهد عشرات الفلسطينيين دفاعاً عن سورية الى جانب أشقائهم السوريين و في الجانب الآخر في صفوف العصابات الارهابية المسلحة قتل ارهابيين من عشرات الجنسيات, و لكن داعش و لأجل اثارة النقمة على الشعب الفلسطيني في هذا الوضع الحساس مع تصاعد إنتفاضة الشعب الفلسطيني و في ظل قرار ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني و محاولات عزل الفلسطينيين عن محيطهم لتصفية القضية أعلن داعش الارهابي عن قتلى زعم داعش أنهم من قطاع غزة دون أن يذكر الإسم الحقيقي لأي منهم.

حيث أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء اليوم الأحد، مقتل سبعة من عناصرها من سكّان من قطاع غزة في استهداف للتحالف على مواقع عدة للتنظيم في سوريا.

وقال التنظيم في بيان صحافي، "نزف لأهل التوحيد ولقطاع غزة خاصة مجموعة من المجاهدين المهاجرين الذين ارتقوا في قصف على ولاية الخير في الدولة الإسلامية في الشام".

وعرض التنظيم أسماء القتلى الذي قضوا في الاستهداف وهم بحسب البيان، الذي أسماهم: أبو خباب الغزاوي، وأبو الخير الغزاوي، وأبو حذيفة الغزاوي، وأبو منصور وأبو خليل الغزاويين.

كما قتل كلٌ من: راسم أبو جزر، ومحمود عبد العال، في هذا الاستهداف, و ذلك بحسب بيان داعش.

و يذكر بأن داعش و التحالف الامريكي وجهان لعملة واحدة تبادلوا الأدوار لتدمير سورية و البنية التحتية في سورية, و بل وصل الأمر في دير الزور الى قيام الطيران الامريكي بالتمهيد لداعش ضد الجيش العربي السوري