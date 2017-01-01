الكاف " يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2017"

جهينة نيوز:

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقعه الرسمي " توتير" أسماء ثلاثة حراس للمنافسة على لقب أفضل حارس مرمى في القارة لعام 2017، ودعا الجماهير إلى التصويت لاختيار الحارس الأفضل في نهاية العام الحالي.

وضمت القائمة حارسين عربيين وحارساً أوغندياً، وهم: الحارس التونسي أيمن المثلوثي حامي عرين النجم الساحلي ومنتخب تونس والحارس المغربي أيمن مجيد "الفتح الرباطي"، إضافة إلى الحارس دينيس أونيانغو حارس منتخب أوغندا وصن داونز الجنوب أفريقي ليتنافس ثلاثتهم على اللقب، وفقاً لتصويت الجماهير المشاركة.

وكان "الكاف" قد أعلن انطلاق حملة التصويت الجماهيرية لاختيار أفضل لاعب في القارة للعام الحالي، التي انحصرت في الثلاثي، الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، وهداف بروسيا دورتموند الألماني، الغابوني بيير أوبميانيغ، ولاعب ليفربول الإنكليزي، السنغالي ساديو ماني.